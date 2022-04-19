مصرع شاب صدمه قطار بمنطقة الزملوطى فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شاب مصرعه بعدما صدمه قطار بمنطقة الزملوطي بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق



كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يُفيد بورود إشارة بمصرع شاب اصطدم بقطار ناحية الزملوطي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة رفقة سيارة الإسعاف، وتبين ان الجثة لشاب يدعي عبد الرحمن صبحي زكي 30 سنة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



