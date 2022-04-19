اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:58 ص
أكرم القصاص
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مسئول كورى جنوبى: طائرات روسية وصينية حربية دخلت منطقة تحديد دفاعنا الجوى

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:26 ص
مسئول كورى جنوبى: طائرات روسية وصينية حربية دخلت منطقة تحديد دفاعنا الجوى الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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أكد مسؤول كورى جنوبى، أن طائرات عسكرية روسية وصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوى لبلاده (KADIZ) دون إشعار مسبق الشهر الماضى، وذلك قبيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بعيد المدى.
 
وأوضح المسؤول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الثلاثاء - أن طائرتين روسيتين حلقتا في المنطقة المشار إليها في 24 مارس، مما دفع الجيش الكورى الجنوبى إلى إرسال مقاتلات لمنع اقتراب الطائرتين من المجال الجوي للبلاد.
 
وأضاف أن الحادث جاء قبل ساعات فقط من قيام (بيونج يانج) باختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) في البحر الشرقي، لتعلن إنهاء تعليقها الذي دام لسنوات لهذا النوع من الاختبارات، مشيرا إلى أن طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي بالقرب من جزيرة "إيو"، الصخرية جنوب جزيرة جيجو الجنوبية، موضحا أن المنطقة تتداخل فيها منطقتا تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية والصين.

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الجيش الكورى الجنوبى

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