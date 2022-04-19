اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أمريكى: 7 طائرات تتجه إلى أوروبا خلال 24 ساعة لنقل أسلحة لأوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:09 م
مسئول أمريكى: 7 طائرات تتجه إلى أوروبا خلال 24 ساعة لنقل أسلحة لأوكرانيا أوكرانيا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مسئول أمريكي، أن 7 طائرات ستتجه إلى أوروبا خلال 24 ساعة لنقل أسلحة لأوكرانيا، متابعا: رصدنا تمهيدا روسيا لهجوم كبير في شرق أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المسئول الأمريكي، أن 75% من القوات التي جهزتها روسيا للحرب مستعدة للمعركة الجديدة.

وفى وقت سابق، دعت وزارة الدفاع الروسية، كتائب (آزوف) الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "بالنظر إلى الوضع الكارثي في مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعو القوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أي أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم".

ونشرت الوزارة ، بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلية تنفيذ خروج المسلحين، تتضمن إنشاء اتصال مستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل تبادل المعلومات وإعلان "نظام تهدئة " بين مقاتلي الكتائب والمرتزقة الأجانب وبين القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية والتقيد الصارم من كلا الطرفين.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفوضية اللاجئين الأممية: 5 ملايين شخص هربوا من أوكرانيا بسبب الحرب

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:53 م

أمين عام الأمم المتحدة يدعو لهدنة إنسانية من 4 أيام فى أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:26 م

مسئول بريطانى يتوقع تحول حرب أوكرانيا إلى حرب استنزاف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:39 م

بريطانيا تعلن إرسال قاذفات صواريخ من نوع "STOMER HVM" إلى كييف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:05 م

رومانيا تعيد فتح سفارتها فى كييف

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:37 م

المفوضية الأوروبية توافق على 836 مليون يورو مساعدة لبولندا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:44 م

الدفاع الروسية تطالب بالإفراج عن المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب بماريوبول

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 04:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة