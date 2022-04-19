مسئول أمريكى: 7 طائرات تتجه إلى أوروبا خلال 24 ساعة لنقل أسلحة لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد مسئول أمريكي، أن 7 طائرات ستتجه إلى أوروبا خلال 24 ساعة لنقل أسلحة لأوكرانيا، متابعا: رصدنا تمهيدا روسيا لهجوم كبير في شرق أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضاف المسئول الأمريكي، أن 75% من القوات التي جهزتها روسيا للحرب مستعدة للمعركة الجديدة.



وفى وقت سابق، دعت وزارة الدفاع الروسية، كتائب (آزوف) الأوكرانية في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.



وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "بالنظر إلى الوضع الكارثي في مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعو القوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أي أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم".



ونشرت الوزارة ، بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، آلية تنفيذ خروج المسلحين، تتضمن إنشاء اتصال مستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل تبادل المعلومات وإعلان "نظام تهدئة " بين مقاتلي الكتائب والمرتزقة الأجانب وبين القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية والتقيد الصارم من كلا الطرفين.