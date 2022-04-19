مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل طفل وسرقة توك توك منه بالشرقية

الشرقية ــ فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، فى جلستها منذ قليل، مد أجل النطق بالحكم على سائق و4 آخرين، إلى جلسة الغد، لاتهامهم في قضية قتل طفل لسرقة التوك توك منه بدائرة مركز شرطة الحسينية.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.



تعود أحداث القضية رقم 22273 لعام 2021 جنايات مركز شرطة الحسينية، بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفي الحسينة المركزى بوصول محمد ع ح جثة هامدة إثر إصابته بطعنات نافذة بالصدر والبطن.



وتوصلت تحريات مباحث الحسينية بإشراف العميد وليد عنتر؛ رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق؛ إلى قيام كل من "حنفى ا ح" 35عاما سائق سيارات نقل مقيم القنطرة و"إبراهيم م م" 32 سائق ومقيم القنطرة و"سعد ال م" 44 عاما موظف مقيم الحسينية و"رائد ع ع" 38 عاما سائق توك توك مقيم سعود الحسينية و "محمد ع ع" 43 عاما تاجر سيارات ومقيم بحر البقر الحسينية؛ بارتكاب الواقعة إثر مرور المتهم الأول بضائقة مالية فعقد العزم على سرقة إحدى الدراجات النارية من قائدها واستدرج المجنى عليه الذى لم يكمل الثامنة عشر من عمره لتوصيله إلى إحدى الاماكن وفى الطريق قام بطعنة عدة طعنات بالصدر والبطن وسرقة التوك توك منه وقام ببيعه لباقي المتهمين من الثانى الي الخامس.

تم القبض على المتهمين وارشدوا عن المضبوطات.



تم تحرير محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءت اللازمة تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت قرارها المتقدم.