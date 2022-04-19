محافظ كفر الشيخ ينعي الصحفي نشأت العلواني

كفر الشيخ- محمد سليمان

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الزميل الصحفي نشأت العلواني، مقدمًا أحر التعازي لأسرته، والذي وافته المنية قبل الإفطار مساء اليوم الثلاثاء، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكلف محافظ كفر الشيخ محمد الأسيوطي، مدير المركز الإعلامي بديوان عام محافظة كفر الشيخ لحضور العزاء نيابة عنه، وتقديم واجب العزاء لأسرته وأهله ومحبيه.

كما نعت رابطة الصحفيين بكفرالشيخ برئاسة الكاتب الصحفي عمرو سعدة، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي الزميل الصحفى نشأت العلواني الذي وافته المنية اثر اصابته بأزمة قلبية عصر اليوم وهو صائم وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة فور وصوله والرابطة إذ تنعي زميلا عزيزا تدعو الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.