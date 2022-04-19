اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان ويطمئن على توافر السلع ويناقش المواطنين

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:16 ص
محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلا رمضان ويطمئن على توافر السلع ويناقش المواطنين توفير اللحوم باسعار مخفضة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معارض أهلا رمضان بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية بها وياميش رمضان، والتزام التجار بالتخفيضات والتي تراوحت ما بين 15ل 30%، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الميدانية المستمرة لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار.

كما تفقد عدداً من الأسواق والمحلات للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية، والقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار برفع الأسعار وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وشدد المحافظ على مسئولي التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة بضرورة الاستمرار في ضخ كافة السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق المحلى، وخاصة اللحوم والدواجن والبيض والزيوت والدقيق والسكر، وأثناء تفقده لأجنحة المعرض أستفسر محافظ كفر الشيخ من عدد من المواطنين عن مدى رضاها من أسعار السلع وتوافرها بشكل دائم ، مشيدين بدور هذه المعارض في توفير السلع بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على توفير اللحوم بالمعرض بأسعار مخفضة، ووجه مسئولي التموين باستمرار شن الحملات التموينية بلجان مشتركة تضم رؤساء المراكز والمدن والإدارات التموينية ومباحث التموين، علاوة على الصحة والطب البيطري، ومتابعة محال الجزارة والتأكد من ذبح اللحوم بالمجازر وتحرير محاضر للمخالفين، ومحال البقالة والخضروات والفاكهة في حالة عدم الإعلان ووضع قوائم بالأسعار الإسترشادية.

الاطمئنان على توفير السلع
الاطمئنان على توفير السلع

 

تفقد محافظ كفر الشيخ لمعارض اهلا رمضان
تفقد محافظ كفر الشيخ لمعارض اهلا رمضان

 

توافر السلع الغذائية بالمعارض
توافر السلع الغذائية بالمعارض

 

توفير اللحوم باسعار مخفضة
توفير اللحوم باسعار مخفضة

 

متابعة المعارض
متابعة المعارض

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد المعارض
محافظ كفر الشيخ يتفقد المعارض

 


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