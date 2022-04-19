محافظ كفر الشيخ يتفقد توسعة الطرق وإعادة رصفها وربط رافدى الطريق الدولى.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، توسعة الطرق غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، ورصفها، لتحقيق السيولة المرورية، والقضاء على أي اختناقات تعاني منها عدد من مناطق العاصمة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة امتداد طريق صبري القاضي المار من أمام سوق الجملة والمتجه لقرى رزقة اماى ومحلة موسى وغيرهما من القرى ، والربط بينها وبين الطريق المؤدي لميدان رامي السبيعي، ومسار بيت العائلة، والذي سيتم إعادة رصفه.

كما تفقد شارع جيهان، وما سيتم به من أعمال تطوير، كما تفقد شارع الجيش وشارع ال47، وما تتم به من أعمال توسعة، وتفقد الموقف العمومي للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة المقررة، واستمع لعدد من المواطنين.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، أعمال ربط بين رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا" بعزبة أبو عمر وأبو سعيد، ورافد الطريق الدولي " كفر الشيخ المحلة"، كما تفقد الطرق الجانبية بغرب المدينة التي سيشملها التطوير، موجها بنقل سيارة نقل ثابتة تعوق أعمال التطوير .