محافظ قنا يعلن الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية آخر الشهر الجارى

قنا - صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمركز أبوتشت تابع خلالها أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى بقرية أبوشوشة، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد محمد، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، والمقدم أشرف السيد مدير مشروعات حياة كريمة بمركز أبوتشت، المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى، والدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

تفقد محافظ قنا، مجمع الخدمات الحكومية، والذى يقع على مساحة 420، ويتكون من 3 طوابق بتكلفة ماليه تصل إلى 13 مليون و 517 الف جنيه، بنسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات وصلت إلى 96٪ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى 30 إبريل الجارى.

وقال محافظ قنا، إن المجمع سوف يضم " وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى مكتب تموين "، وهو ما يساهم فى دعم ملف التحول الرقمي، وتوفير عناء انتقال المواطنين إلى المدن لتلقى الخدمات، من خلال الوصول بالخدمة إلى المواطن.

وتفقد الداودى، مجمع الخدمات الزراعية، والذى يقع على مساحة 330م، و الذى يضم" جمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعى، وحدة بيطرية"، بتكلفة مالية تصل إلى 6 ملايين، و 712 الف جنيه، بنسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات وصلت إلى 95٪، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه فى 30 إبريل الجارى.

وأضاف الداودى، أن مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية سوف يقدمان خدماتهما المختلفة لأكثر من 140 الف مواطن من أهالى قرية أبوشوشة، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة " مبادرة رئاسية متكامل، وهى امتداد للمبادرات التنموية التى تم إطلاقها على مدار سبع سنوات ماضية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى، وتمكين قاطنيها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لهم ، وتعظيم قدراتهم الإنتاجية، بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم.



مجمع الخدمات الزراعية



مجمع الخدمات بابو تشت من الداخل