محافظ جنوب سيناء يقيم مائدة افطار لمشايخ المحافظة

جنوب سيناء فايزة مرسال

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مأدبة إفطار جماعي، والتى تقام سنويا، بمركز جنوب سيناء لدعم المرأة بالعاصمة طور سيناء، بحضور اللواء شريف عبد الرؤوف مدير الأمن، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ لتنمية المشروعات للمحافظة، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام المحافظة، والعميد أركان حرب قائد اللواء 313 ووالأنبا مينا سعد أسقف سيناء الجنوبية.

وحضر حفل الإفطار النواب سيد عوض عن دائرة رأس سدر وابو زنميه وأبورديس وجيفار محمد الجافى عن دائرة شرم الشيخ ودهب ونويبع وكاترين وومثلي الجهات القضائيه ومشايخ وعواقل جنوب سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية ورجال القوات المسلحة والرموز الدينية الإسلامية والمسيحية ورؤساء المدن ورجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس النواب وأسرهم واعضاء المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء

وقال فودة، إن الإفطار الجماعي تجسيد لمعاني الخير في الشهر الفضيل، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون حيث تتآلف القلو،ب وتتجلى معاني شهر رمضان الكريم السامية في نفوس أبناء المجتمع القائم على المحبة، والعيش المشترك بين جميع أبناء الطوف كما قام محافظ بتكريم الأيتام والمراة المعيله والمتفوافقين الرياضين على مستوى الجمهورية كما تم تزويع مبلغ مالية المقربين على الزواج.