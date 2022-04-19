محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمناقشة استعدادات شم النسيم وعيد الفطر.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالأجهزة التنفيذية لمناقشة استعدادات المحافظة لشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، اجتماعا موسعا، لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد المستشار الفنى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، ومديرى المديريات ومديرى الهيئات ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وممثلى القرى السياحة ببورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد التى تجمع جميع طوائف الشعب المصري، موجها التهنئة للحاضرين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم والفطر المبارك، موجها كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أجازة الأعياد.

وفى هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، مؤكدا أن هناك مخزونا استراتيجيا كافيا من السلع الأساسية والغذائية، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، لافتا أن هناك تفاوتا فى الأسعار بسبب عدد من الباعة الجائلين الذين يتلاعبون بالأسعار، مؤكدا أن الأسواق الحضارية توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطن، موجها بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة فى جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط الكنائيس والمساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى خلال أعياد المسلمين والأخوة المسيحين، فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.



وشدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد، هذا وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتزام شركات النقل الجماعى بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلى بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم، ووجه بزيادة أعداد النقل الداخلى بالمحافظة، فضلا عن رفع كفاءة المناطق التى تشهد إقبالا من المواطنين بقرى الجنوب.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسى وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا عن تشكيل لجنة مرور من الجهاز التنفيذى والحوكمة والقرى السياحية للتاكد من تقديم خدمات القرى السياحية على أعلى مستوى.



احدي القيادات التنفيذية



جانب من الحضور بالاجتماع استعدادا لشم النسيم



جانب من قيادات بورسعيد