محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار الفتيات القاصرات ودار المسنين حفل الإفطار

بورسعيد - محمد عزام

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم،الثلاثاء، نزلاء دار الفتيات القاصرات ودار مسنين، حيث أكد محافظ بورسعيد، حرصه على الوجود في تلك المناسبة، وسط الأطفال نزلاء دار الفتيات القاصرات، مضيفا: "نحن جميعا مسئولون عن توفير الأجواء المناسبة لهم، وتوفير حياة مستقرة ومتكاملة في مقر إقامتهم".

وأصدر محافظ بورسعيد، بتوفير كل أوجه الرعاية لجميع المقيمين في الجمعيات والدار التابعة للتضامن الاجتماعي، وأهمية الاهتمام بهم صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا ليكونوا إضافة طيبة للمجتمع.

وأبدي المحافظ، حرصه الشديد بالتواجد مع أمهاتنا المقيمين في الدار، مشيرًا إلى أن دورنا هو إدخال السعادة والبهجة عليهم، ومشاركتهم في جميع المناسبات والاحتفالات، لأنهم أدوا رسالتهم ونجحوا في تربية أبنائهم وحان وقت رد الجميل إليهم من خلال تقديم خدمة لائقة ومتميزة. وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة تسعى دائمًا لتوفير كافة سبل للراحة للمسنين.

شارك في حفل الإفطار الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للشئون الفنية، ولفيف من القيادات التنفيذية.