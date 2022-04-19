محافظ الوادى الجديد: دعم قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة بتكلفة 155 مليون جنيه

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

في استجابة سريعة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي بمركز الفرافرة نتيجة حدوث عطل بوحدتين بمحطة توليد الكهرباء. أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تم إصلاح العطل بالوحدتين ودخولهما الخدمة، كما تم دعم المركز بماكينتين قدرة ( 1ميجا - 300 كيلو وات)، و4 وحدات توليد كهرباء قدرة 500 كيلووات لكل وحدة.

كما صرح الزملوط أنه تم الموافقة على دعم المحافظة بعدد 2 ماكينة جديدة قدرة 2 ميجاوات لكل منهما بتكلفة 120 مليون جنيه، ونقل ماكينة قدرة 4 ميجاوات من مركز الداخلة إلى مركز الفرافرة بتكلفة 35 مليون جنيه لدعم احتياجات المركز .