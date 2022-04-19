اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: دعم قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة بتكلفة 155 مليون جنيه

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:16 ص
محافظ الوادى الجديد: دعم قطاع الكهرباء بمركز الفرافرة بتكلفة 155 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في استجابة سريعة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي بمركز الفرافرة نتيجة حدوث عطل بوحدتين بمحطة توليد الكهرباء. أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تم إصلاح العطل بالوحدتين ودخولهما الخدمة، كما تم دعم المركز بماكينتين قدرة ( 1ميجا - 300 كيلو وات)، و4 وحدات توليد كهرباء قدرة 500 كيلووات لكل وحدة.

كما صرح الزملوط أنه تم الموافقة على دعم المحافظة بعدد 2 ماكينة جديدة قدرة 2 ميجاوات لكل منهما بتكلفة 120 مليون جنيه، ونقل ماكينة قدرة 4 ميجاوات من مركز الداخلة إلى مركز الفرافرة بتكلفة 35 مليون جنيه لدعم احتياجات المركز .


الوادي الجديد

اخبار الوادي الجديد

الفرافرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة