محافظ المنوفية : توريد 37 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يقرب من 37 طن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح وحتى الآن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم اليوم الثلاثاء توريد 16 طن و600كجم، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.

وأضاف محافظ المنوفية أن موسم توريد القمح هذا العام يعد موسم استثنائي، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة، والتشديد على اللجان المختصة باستلام القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.