محافظ القليوبية يوجه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين أسفل كوبري الطريق الإقليمي ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإزالة الباعة الجائلين أسفل كوبري الطريق الإقليمي ببنها، وذلك أثناء جولته التفقدية لمدينة بنها، حيث تم ضبط أحد الباعة الجائلين يتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي باستخدام عربة "كارو" لبيع المشروبات والمأكولات مخالفاً بذلك لقرار محافظ القليوبية بحظر تنقل وتواجد العربات الكارو داخل المدينة.

وتابع بيان محافظة القليوبية، أنه على الفور أصدر "الهجان" تعليماته بسحب العربة والتحفظ عليها ومصادرة المضبوطات لمنع تواجده مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين على الطرق العامة، والذين يتسببون في الحوادث المرورية نتيجة الانتظار الخاطئ والمفاجئ.

كما شدد المحافظ، على المتابعة الجيدة وعدم السماح بإقامة أي أكشاك أو تواجد بائعين على حرم الرياح التوفيقي وحرم الطريق العام، لتسببهم في تعطيل حركة المارة والسيارات على الطريق.