محافظ الدقهلية يحيل 67 محضر مخالفات تموينية لمخابز ومحلات للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يجرى تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى يجرى تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق بنطاق مراكز ومدن السنبلاوين، وبندر ميت غمر، و منية النصر وبلقاس، وشرببن، وجمصو، والجمالية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، وتحرير 67 محضرا فى مجال المخابز والأسواق بالمراكز المذكورة وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية نطاق المراكز المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم المرور على الأسواق والمحلات بمراكز ومدن السنبلاوين وبندر ميت غمر ومنية النصر وبلقاس وشرببن وجمصة والجمالية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 19 محضر نقص وزن و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر توقف مخبز بدون إذن ومحضر عدم إعطاء بون الصرف ومحضر عدم نظافة أدوات العجين ومحضر اختراق نظام و14محضر عدم إعلان عن الأسعار و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية و3 محاضر ذبح خارج السلخانة و2 محضر غلق بدال تموينى فى مواعيد العمل ومحضر تجميع سلع تموينية، وتم التحفظ على 560 كيلو سكر ومحضر غش تجارى، وجرت مصادرة 50 شيكارة أسمدة، وتحرير 18 محضر مخالفات بيئية وصحية وسلامة وصحة مهنية، وأشار لاستمرار الحملات من خلال المديرية لمتابعة المخابز وضبط الأسواق على مستوى المحافظة تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.



ووجه "مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.



وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.



جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.