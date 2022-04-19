محافظ الجيزة: نسعى لإقامة أكبر عدد من منافذ السلع الغذائية بأسعار مناسبة

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منفذ لبيع الخضروات والفاكهة والتجزئة بأسعار الجملة واللحوم والسلع الغذائية والمخبوزات بأسعار مخفضة أقل من مثلها فى الأسواق الخارجية بحى الطالبية لتوفير كافة احتياجات المواطنين، تحت شعار لا للغلاء.

وأشار المحافظ إلى أن المنفذ مقام بنهاية شارع العريش نطاق حي الطالبية ويضم 27 باكية لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة إلى جانب اللحوم والسلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ باكيات البيع للوقوف علي الأسعار المعلنة ومدي الالتزام بنسب التخفيض عن الأسواق الخارجية، كما استمع لآراء المواطنين عن جودة السلع والمنتجات المعروضة ومدي رضاءهم عن الأسعار المعلنة والتي لاقت استحسان كبير من قبلهم.

وأكد راشد أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك بالاشتراك والتعاون مع العديد من الجهات.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع اراضي فضاء بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع، مؤكداً انه فور توفير قطع الأراضي سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، مضيفًا أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقي أى شكاوى من المواطنين علي مدار اليوم بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

رافق المحافظ خلال افتتاح المنافذ اللواء علاء بدران السكرتير العام وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة وأسعد منادي مدير مديرية الزراعة.