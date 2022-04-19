محافظ أسوان يشارك ذوى الهمم إفطار رمضان بدور الرعاية الاجتماعية..صور

أسوان - عبد الله صلاح

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، للأسبوع الثالث على التوالى وفى إطار حرصه على التواصل المباشر مع كافة طوائف المجتمع ووسط مشاعر الأبوة والإنسانية، أبناءه حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته المحافظة بدار رعاية البنين بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك بمشاركة المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات ، والفتيات القبطيات ، بالإضافة إلى المتفوقين والفائزين بالعديد من البطولات والميداليات من ذوى الهمم من إدارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم ، وأيضاً نادى ذوى الإحتياجات الخاصة.

وخلال حفل الإفطار قام اللواء أشرف عطية بتبادل الحديث مع أبناءه من دور الرعاية الإجتماعية للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم ، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والمعيشية ، وهو الذى يتوازى مع توجيه المحافظ التهنئة للمتفوقين من ذوى الهمم على ما حققوه من المراكز الأول بمختلف المسابقات والبطولات على مستوى الجمهورية ليثبوا بأنهم " قادرون بإختلاف ".

وأشار إلى أن المحافظة لن تدخر أى جهد من أجل دعم جميع فئات المجتمع الأسوانى ، والعمل على تلبية تطلعاتهم ومطالبهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ، وخاصة أننى لمست مدى وعيهم وإنتماؤهم لوطنهم ، وهو الذى يجعلهم قدوة لباقى أبناء جيلهم.

وأعرب محافظ أسوان عن سعادته بمشاركته لأبناءه من دور الرعاية الاجتماعية وذوى الهمم فى حفل الإفطار الجماعى وهو ما يعكس مدى الترابط والتماسك بين مختلف قوى المجتمع ، وفى نهاية حفل الإفطار حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع أبناءه من دور الرعاية الإجتماعية وذوى الهمم .



محافظ أسوان يشارك ذوى الهمم إفطار رمضان



محافظ أسوان يشارك ذوى الهمم إفطار رمضان



محافظ أسوان يشارك ذوى الهمم إفطار رمضان