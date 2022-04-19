مجلس جامعة الأقصر يوافق على تنظيم ندوة شهرية لأطباء مستشفى الكرنك الدولي

الأقصر - أحمد مرعى

عقد مجلس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلسته اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستهل المجلس جلسته بتوجيه رئيس الجامعة الشكر للدكتور يوسف عباس، وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث، على مابذله من مجهودات خلال فترة توليه وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتورة شيماء عبد الستار لتوليها منصب القائم بأعمال وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووافق المجلس في جلسته على إقامة ندوة علمية شهرية بمستشفى الكرنك الدولي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية طب الأقصر، موجهة لأطباء مستشفى الكرنك وأطباء وزارة الصحة للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأطباء بمختلف التخصصات.

ووافق المجلس على تنظيم قافلة طبية بنجع الوحدة بمركز ومدينة الطود بمشاركة أساتذة كلية الطب بجامعة الأقصر، كما وافق المجلس على عقد دورة تدريبية لطلاب كلية الآثار عن "الأسلوب العلمي للتصوير"، فضلًا عن الموافقة على مقترح كلية الآثار التعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

كما ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، ووافق المجلس في جلسته الـ32 المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قبول دفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا بكلية الآثار بمرحلتي الدبلوم، السنة التمهيدية للماجستير للأقسام الثلاثة بالكلية، ويبلغ عددهم 37 طالب وطالبة، للعام الجامعي 2021/2022.

كما وافق المجلس على قبول الدعوة الموجهة للدكتور محمود فيصل المدرس المساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطب، بالسفر إلى دولة فرنسا للتدريب على جراحات الكتف واستبدال مفصل الكتف، كما وافق أعضاء المجلس برئاسة رئيس الجامعة على تسجيل رسائل ماجستير لباحثين بكليتي الفنون الجميلة والآثار، فضلًا عن الموافقة على مد فترة رسالة الماجستير لباحثة بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة نظرًا لتعثر الباحثة في جمع المراجع بسبب جائحة كورونا.