مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد 8 مايو المقبل

كتب ـ هشام عبدالجليل - تصوير خالد مشعل

رفع المستشار الدكتور حنفى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس جلساته العامة يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل، وذلك بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

ويهدف مشروع القانون لوضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.











































































