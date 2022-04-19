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مجلس الأمن الدولى يبحث اليوم تطورات الأوضاع فى القدس المحتلة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:26 ص
مجلس الأمن الدولى يبحث اليوم تطورات الأوضاع فى القدس المحتلة القدس المحتلة
كتب: أحمد جمعة

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يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، الأوضاع في القدس المحتلة، واستمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وذلك استجابة لطلب دولة فلسطين.

وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة بنيويورك السفير رياض منصور في تصريحات نقلتها وكالة "وفا"، الثلاثاء، إن فلسطين طلبت من الإمارات العربية المتحدة الممثل العربي في مجلس الأمن أن يتم بحث الاعتداء الذي يجري في الأقصى ومواصلة الاقتحامات للمسجد المبارك وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخاصة في أماكن العبادة واحترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد ومدينة القدس.

وأعلن منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم، الثلاثاء، أنه سيلتقي في العشرين من الشهر الجاري بالأعضاء الستة في كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن بحضور رئيس حركة عدم الانحياز ورئيس لجنة فلسطين على أن تعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لبحث الأوضاع في فلسطين.


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