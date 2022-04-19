اليوم السابع
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مبادرة كلنا واحد توفر الأغذية مخفضة الأسعار بكافة المحافظات

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:00 ص
مبادرة كلنا واحد توفر الأغذية مخفضة الأسعار بكافة المحافظات مبادرة كلنا واحد-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تستكمل وزارة الداخلية اليوم الإثنين، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 60%.
 
وتواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد)، والتى تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 
وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات.

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