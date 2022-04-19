اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:46 ص
مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية الحرم الإبراهيمى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته.

وأفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الثلاثاء، بأن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسا تلمودية؛ بحجة الاحتفال بـ"عيد الفصح" اليهودي.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أمس الأول الحرم الإبراهيمي الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين بعيدهم.


اخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون الحرم الابراهيمى

الحرم الابراهيمى

اقتحام المستوطنين للحرم الابراهيمي

اخر اخبار فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة