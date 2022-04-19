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مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة فى ميناء البريقة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:44 م
مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة فى ميناء البريقة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الثلاثاء، فى بيان، حالة القوة القاهرة فى ميناء البريقة النفطى؛ لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية.

 

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن الخام الليبى يتعرض إلى موجة "اقفالات غير شرعية" فى وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا جراء زيادة الطلب العالمى عليه.

 

وحذر بيان المؤسسة من أن هذه الاقفالات سيكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، إضافة إلى فقدان خزينة الدولة لفرص بيعية محققة بأسعار قد لا تتكرر لعقود مقبلة.

 

كما حذرت المؤسسة من أن إيقاف الإنتاج بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له "تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وخاصة المنطقة الشرقية"، إذ إن معظم المحطات الكهربائية تتغذى على الغاز المنتج من حقول الشركة.


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