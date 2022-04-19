ليتوانيا تخطط للتعامل مع كورونا كمرض عادى وترفع القيود الوبائية

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تعتزم الحكومة الليتوانية رفع "الحالة القصوى"، وهو نظام قانوني أُعلن في بداية جائحة فيروس كورونا، والتعامل مع الفيروس باعتباره مرضًا عاديًا.



ونقلت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا عن رئيسة الوزراء إنغريد شيمونيتي قولها: "تخطط الحكومة غدا لاتخاذ قرار بشأن رفع النظام وإزالة القيود الوبائية، والتعامل مع الفيروس باعتباره مرضا عاديا".



وقال وزير الصحة أريناس دولكيس: إنه سيقترح رفع النظام القانوني اعتبارًا من 1 مايو المقبل، والذي تم إقراره منذ عامين، مع ترك توصيات السلامة المعتادة في مكانها.



وتم رفع معظم القيود الآن، باستثناء شرط ارتداء أقنعة الوجه في المرافق الطبية والرعاية وفي وسائل النقل العام.



وتم تقصير فترة العزل للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا إلى خمسة أيام، ولم يعد من الضروري عزل أولئك الذين كانوا على اتصال بشخص مصاب.