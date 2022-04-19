للوقاية.. كيف تحمى طفلك من حالات التسمم.. أقرا التفاصيل

شددت مسئولي وزارة الصحة على المواطنين لحماية الأطفال من حالات التسمم والذى يكون نتيجة تناول الأدوية بجرعات زائدة أو المبيدات الحشرية ، ومن تلك التعليمات :
-لا تتناول أي دواء فى وجود الطفل وهو ينظر إليك ويسجل ما يرى داخل ذاكرته الصغيرة.
-عدم إعطاء الطفل الدواء على أنه نوع من الحلوى حتى لا يقبل الطفل على تناوله إذا صادف وجوده فى متناول يده.
-وضع الأدوية في علب لا يمكن فتحها بواسطة الأطفال بالإضافة إلى إبعادها عن متناولهم.
-عليك وضع جميع المستحضرات المنزلية بعيداً عن متناول يد الأطفال.
-عدم تخزين المواد السامة في مكان تحفظ فيه مواد الطعام.
-توعية جميع أفراد الأسرة بخطورة الأدوية والمواد الكيميائية الموجودة بالمنزل.
-عدم دخول المناطق المرشوشة بالمبيدات إلا بعد فترة.
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