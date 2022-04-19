للوقاية.. كيف تحمى طفلك من حالات التسمم.. أقرا التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

شددت مسئولي وزارة الصحة على المواطنين لحماية الأطفال من حالات التسمم والذى يكون نتيجة تناول الأدوية بجرعات زائدة أو المبيدات الحشرية ، ومن تلك التعليمات :

-لا تتناول أي دواء فى وجود الطفل وهو ينظر إليك ويسجل ما يرى داخل ذاكرته الصغيرة.

-عدم إعطاء الطفل الدواء على أنه نوع من الحلوى حتى لا يقبل الطفل على تناوله إذا صادف وجوده فى متناول يده.

-وضع الأدوية في علب لا يمكن فتحها بواسطة الأطفال بالإضافة إلى إبعادها عن متناولهم.

-عليك وضع جميع المستحضرات المنزلية بعيداً عن متناول يد الأطفال.

-عدم تخزين المواد السامة في مكان تحفظ فيه مواد الطعام.

-توعية جميع أفراد الأسرة بخطورة الأدوية والمواد الكيميائية الموجودة بالمنزل.

-عدم دخول المناطق المرشوشة بالمبيدات إلا بعد فترة.