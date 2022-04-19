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للوقاية.. كيف تحمى طفلك من حالات التسمم.. أقرا التفاصيل

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 06:00 م
للوقاية.. كيف تحمى طفلك من حالات التسمم.. أقرا التفاصيل أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شددت مسئولي وزارة الصحة على المواطنين لحماية الأطفال من حالات التسمم والذى يكون نتيجة  تناول الأدوية بجرعات زائدة أو المبيدات الحشرية ، ومن تلك التعليمات :

 

 

-لا تتناول أي دواء فى وجود الطفل وهو ينظر إليك ويسجل ما يرى داخل ذاكرته الصغيرة.

 

-عدم إعطاء الطفل الدواء على أنه نوع من الحلوى حتى لا يقبل الطفل على تناوله إذا صادف وجوده فى متناول يده.

 

-وضع الأدوية في علب لا يمكن فتحها بواسطة الأطفال بالإضافة إلى إبعادها عن متناولهم.

 

-عليك وضع جميع المستحضرات المنزلية بعيداً عن متناول يد الأطفال.

 

-عدم تخزين المواد السامة في مكان تحفظ فيه مواد الطعام.

 

-توعية جميع أفراد الأسرة بخطورة الأدوية والمواد الكيميائية الموجودة بالمنزل.

 

-عدم دخول المناطق المرشوشة بالمبيدات إلا بعد فترة.

 

 

 

 


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