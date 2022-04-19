اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: لا ندرس إمكانية استخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:18 م
لافروف: لا ندرس إمكانية استخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا لافروف
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بلاده لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو كانت مضطرة لبدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا لحماية دونيتسك ولوجانسك.
 
وقال لافروف -فى مقابلة مع القناة الهندية الأولى اليوم الثلاثاء، "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد دعا في نوفمبر من العام الماضي، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة الضمانات الأمنية القانونية لوقف توسع "الناتو" نحو الشرق، ولكنهما رفضا".
 
وتابع: "أن روسيا ستكشف وتثبت حقيقة ما حدث في مدينة بوتشا بضواحي كييف"، لافتا إلى أن الرئيس الأوكراني بادر بالدعوة للمفاوضات ولكن موقفه متغير وغير ثابت.
 
ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن حديث الأمريكيين عن الديمقراطية في العالم يعكس فقط العقلية الإنجليزية ويتجاهل تاريخ الشعوب، مؤكدا أن بلاده لا تنوي تغيير النظام في كييف وللشعب الأوكراني حرية الاختيار.

لافروف

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لافروف: مواقع التواصل بها حملات دعاية مناهضة لروسيا وسط صمت من الغرب

الخميس، 14 أبريل 2022 09:27 ص

لافروف: روسيا ستستخدم كل الوسائل القانونية لحماية مواطنيها فى الخارج

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:30 م

لافروف: تصريح بوريل حول الحل العسكرى للنزاع فى أوكرانيا "خطأ فادح"

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:05 م

لافروف: العملية العسكرية في أوكرانيا هدفها إنهاء هيمنة أمريكا على العالم

الإثنين، 11 أبريل 2022 01:22 م

لافروف: أبلغنا أوكرانيا أن بيلاروسيا يجب أن تكون دولة ضامنة لأمن كييف

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة