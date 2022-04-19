كل ما تريد معرفته عن أسباب سرطان الدم وأعراضه وطرق العلاج

كتبت - ميرفت رشاد

اللوكيميا أو سرطان الدم هو نوع من السرطانات يصيب خلايا الدم البيضاء التي تساعد على حماية الجسم من العدوى وخلايا الصفائح الدموية التي تساعد في تخثر الدم، في الوضع الصحّي الطبيعي، تنشأ خلايا الدم في نخاع العظم كخلايا جذعية، وتنضج لاحقا لتشكل أنواعا مختلفة من خلايا الدم (خلايا دم حمراء أو خلايا دم بيضاء أو صفائح)، وتنتقل إلى مجرى الدم.

أما مَن يعاني من سرطان الدم، فيبدأ نخاع العظام لديه بإنتاج خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية التي تدخل إلى مجرى الدم وتبدأ بمنافسة خلايا الدم الطبيعية السليمة، وتمنعها من القيام بوظائفها بالشكل الصحيح، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

ما هي أسباب الإصابة بمرض سرطان الدم ؟

أسباب معظم أنواع اللوكيميا غير معروفة بشكل واضح، بعض الأسباب المحتملة قد تكون: التعرض للإشعاع الضار بجرعات كبيرة أوالتعرض لمواد كيميائية معينة مثل البنزين لفترة طويلة من الزمن، بعض العيوب الجينية أو التعرض لبعض الفيروسات التي قد تسبب سرطان الدم.

ما هي أنواع سرطان الدم "اللوكيميا"؟

سرطان الدم الحادّ (Acute Leukemia): ينمو ويتفاقم بسرعة كبيرة جدا، وقد يهدّد الحياة في هذا النوع، يبدأ نخاع العظم بإنتاج أعداد كبيرة من خلايا الدم البيضاء غير الناضجة تسمى (Blasts)، والتي تدخل إلى مجرى الدم، هذه الخلايا غير الناضجة تعمل بسرعة على منافسة الخلايا الطبيعية في مجرى الدم، ولا تقوم بوظيفتها في محاربة العدوى، أو إيقاف النزيف أو منح حدوث فقر الدم، ما يجعل الجسم ضعيفا جدا.

النوعان الأكثر شيوعا لسرطان الدم الحادّ هما:

سرطان الدم الليمفاوي الحادّ (ALL).

سرطان الدم النقياني الحادّ (AML).

سرطان الدم المزمن (Chronic Leukemia): يتطوّر ببطء ويتفاقم تدريجيا، وقد تحتاج الأعراض لفترة طويلة قبل أن تظهر، وفي بعض الأحيان يتم تشخيص سرطان الدم المزمن (من خلال الفحص الروتيني) قبل حتى ظهور أي أعراض، لأن الخلايا السرطانية في هذه الحالة تكون ناضجة لدرجة كافية للقيام بوظائفها مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية، قبل أن تبدأ بالتفاقم.

أنواع سرطان الدم المزمن:

سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL).

سرطان الدم النقياني المزمن (CML).

هناك نوع آخر يسمّى سرطان دم الخلية الشعرية (Hairy Cell Leukemia)، وهو نوع نادر سُمّي حسب شكله تحت المجهر، يصيب هذا النوع من سرطان الدم غالبا كبار السّن، والرّجال بشكل أكبر من النّساء، وتشمل أعراضه الأكثر شيوعا الضعف والإرهاق بسبب فقر الدم.

ما هي أعراض سرطان الدم؟

الشعور بالتعب والإعياء.

فقدان الكثير من الوزن دون سبب.

فقدان الشهية أو الشعور بالامتلاء بعد تناول القليل من الطعام.

سهولة حصول النزيف والكدمات.

عدوى متكررة.

حمّى أو تعرّق ليلي غير مفسّر.

انتفاخ العقد الليمفاوية (خاصة في الرقبة وتحت الإبط).

انتفاخ وانزعاج في البطن.

تورّم ونزيف في الّلثة.

كيف يتم التشخيص مرض سرطان الدم " اللوكيميا"؟

يتم تشخيص اللوكيميا المزمنة في الغالب عندما يذهب المريض لإجراء فحص دم روتيني وتظهر العينة كمية غير طبيعية من WBCبعد ذلك ، يمكن إجراء اختبارات متخصصة لتحديد النوع الدقيق لسرطان الدم، إن خزعة نخاع العظم التي يتم فيها أخذ عينة من النخاع العظمي باستخدام إبرة تؤكد وجود سرطان الدم ، وفي الحالات الحادة ، قد يطلب المريض المساعدة الطبية عندما يشعر بالتعب الشديد وفقدان الشهية، تؤكد الاختبارات المذكورة أعلاه التشخيص.

ما هو العلاج؟

عادةً ما يتضمن علاج سرطان الدم علاجًا كيميائيًا مكثفًا باستخدام الأدوية التي تقتل الخلايا السرطانية، يتم إعطاء الأدوية كحقن في الأوردة أو عن طريق الفم ؛ يتم إعطاؤهم على فترات منتظمة على مدار فترة زمنية، فهي قوية للغاية وتؤدي إلى تساقط الشعر وأعراض مثل الغثيان وفقدان الشهية، في بعض حالات اللوكيميا ، وخاصة عند الأطفال ، يمكن إجراء زراعة نخاع العظم. هذا إجراء مكلف حيث يتم استبدال نخاع الشخص المصاب بنخاع صحي من متبرع مطابق.