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كبسولة × القانون.. لو عايز ترخص سلاح تعرف على الأوراق المطلوبة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:00 م
كبسولة × القانون.. لو عايز ترخص سلاح تعرف على الأوراق المطلوبة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بعض رجال الأعمال وأصحاب الممتلكات دائما ما يقدمون للتقديم على ترخيص سلاح، وتوجد مجموعة من الشروط للتقديم على سلاح نارى منها...

 

ــ صحيفة الحالة الجنائية.

 

.عدد ٢ صورة فتوغرافية.

 

. إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء.

 

. بيان بمبررات الترخيص.

 

. عدد ٢ شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد الياقة الطبية لطالب الرخصة صحياً لحمل السلاح.

 

. المؤهل الدراسى بالنسبة للمؤهلات أو شهادة محو الأمية، لمن سنهم أقل من 35 سنة.

 

.تحديد الغرض من طلب الرخصة.

 

تسلم المستندات لمأمور القسم أو المركز التابع له محل إقامة طالب الرخصة لاتخاذ الإجراءات واستلام خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريب المديرية التابع لها، ثم يتسلم خطاب مركز التدريب لتسليمه للمركز لاستكمال الإجراءات.


كبسولة × القانون

كبسوله في القانون

معلومات قانونيه

كبسولة

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