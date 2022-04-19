قصة شهيد.. النقيب أسامة كامل كان يستعد لحفل زفافه لكنه فضل الواجب الوطنى

كتب عبد الله محمود

تشابهت قصصهم وتفاصيل حياتهم، فجميعهم شهد لهم بحسن الخلق والسمعة الطيبة وحبهم وعشقهم لتراب الوطن منذ الصغر، حتى أصبحوا في موقع المسئولية، وألقى على عتاقهم مهمة الدفاع عن الوطن، وفي أحلك وأصعب الظروف التي مرت بها مصر خلال تاريخها الحديث، فعندما يكون العدو من الخارج يكون معروفا لك، لكن عندما يكون العدو من الداخل يكون الأمر صعبا، لكنهم جميعا كانوا على قدر المسئولية التي كلفوا بها، وزادوا بأرواحهم الطاهرة فداء لتراب مصر وأهلها، ضد المخطط الخبيث التي أحيك لنا والذى قام بتنفيذه جماعة أهل الشر.

ومع كل مناسبة سواء دينية أو اجتماعية، نتذكر فيها دائما أبطالنا الأبرار الذى ضحوا بالغالى والنفيس، وقدموا أرواحهم الزكية ثمنا لأمن مصر وشعبها، ونستعرض خلال شهر رمضان المبارك قصص هؤلاء الأبطال الشهداء، حتى تظل ذكراهم خالدة وشاهدة على ما قدمه أبناء هذا الوطن من تضحيات لا تقدر بثمن من أجل رفعة الوطن واستقراره.

الشهيد أسامه كامل شهيد الواجب، الذى استشهد في عام 2012 أثناء قيامه بمطاردة مجموعة من الخارجين على القانون، فبادروا بإطلاق النار على القوة الأمنية، أثناء محاولة القبض عليهم، حتى لقى استشهاده خلال تبادل إطلاق النار.

من جانبها قالت والدة الشهيد، إن نجلها كان يستعد لحفل زفافه خلال أيام، مضيفة أن الشهيد فضل النزول إلى العمل وعدم الجلوس فى المنزل لأداء الواجب الوطنى والمسئولية التى عليه، إلا أن يد الغدر طالته قبل أن تفرح به وتراه عريسا بجوار زوجته، وحرمته من تحقيق حلمه، لافتة إلى أن نجلها فضل التضحية بنفسه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن و المواطنين، غير عابئ بنفسه وحياته، فكان هدفه هو امن وسلامة المواطن.