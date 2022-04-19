قرار رئاسى بالعفو عن بعض المحكومين بمناسبة عيدى تحرير سيناء والفطر المبارك

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2022 ميلادية وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1443 هجرية.