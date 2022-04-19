قرار رئاسى بالعفو عن بعض المحكومين بمناسبة عيدى تحرير سيناء والفطر المبارك

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 155 لسنة 2022 في شأن العفو عن باقي العقوية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2022 ميلادية وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1443 هجرية.
قرار رئاسى بالعفو عن بعض المحكومين بمناسبة عيدى تحرير سيناء والفطر المباركالثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:38 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي يتابع مشروعات وزارة الرى على مستوى الجمهورية.. ويوجه باستمرار التوسع فى تطبيق ونشر نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية وتحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية فى مصرالإثنين، 18 أبريل 2022 02:24 م
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات التعاون بالرى مع دول حوض النيلالإثنين، 18 أبريل 2022 02:09 م
الرئيس يوجه بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفيةالإثنين، 18 أبريل 2022 02:08 م
الرئيس السيسي يوجه باستمرار التوسع فى تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعيةالإثنين، 18 أبريل 2022 02:03 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة