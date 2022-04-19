قانون العمل الجديد يعالج بطء التقاضى وعدم جدوى الجزاءات الجنائية

كتب أمين صالح

جاء مشروع قانون العمل الجديد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا ومن المنتظر أخذ الموافقة النهائية عليه داخل مجلس النواب، ليعالج القصـور الوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003، ويستهدف القانون عددا من المحددات الرئيسة التي نستعرضها فيما يلى: