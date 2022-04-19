قافلة ثقافية بأنشطة متنوعة لدعم أطفال وأهالى نجع علوان بالعديسات بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة الطود شرق محافظة الأقصر، فعاليات القافلة الثقافية بنجع علوان بالعديسات، والتى تضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت محاضرة بعنوان"الاهتمام بالتعليم الأساسي لنهضة شعب" قدمها وليد الضوي مسئول القصر، وتحدث عن أهمية التعليم للأطفال والأسس والمبادئ التي تخدم هذه الفئة وكيف ينهض شعب لمواكبة التطور العالمي متحدثاً عن اليابان كمثال.

وبجانب ذلك تم إعداد أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى "مازال، خمس ايام من برد"، والشاعر عبدالسميع محمود وألقى قصيدتى "وطني الحبيب، فلسطين أبدا لن تغيب"، والشاعر عبدالله مسعود ومجموعة من مربعات فن الواو، الشاعر عبدالغفور عبدالله وألقى قصيدتى" يا سمره، ترابك يا مصر"، ونفذت ورشة فنون تشكيلية ورسومات فنية مختلفة نفذها الدكتور أحمد الضوى، بالإضافة إلى ذلك أعدت فقرة مسابقة ثقافية ومعلومات عامة للجمهور وتقديم الجوائز للمتفوقين قدمها وليد الضوي، صفوت عبدالله، وفقرة اكتشاف مواهب أطفال وألقت الطالبة أسماء وليد قصيدة بعنوان "نسيان"، وإنشاد ديني للطالبة هدير أحمد، وقصيدة بعنوان "وطني يمتاز" للطالبة إيمان محمود، وقصيدة غنائية بعنوان" يا حبيبي يا محمد" للطالبان سيد عبدالرحمن وحسن إبراهيم، وفى الختام قدمت فقرة إنشاد ديني للشيخ إبراهيم مسعود والشيخ عبدالحميد تكروني ومحمود الدرديري وعبدالمعطي مرتضى وأحمد صالح ومجموعة من التواشيح الدينية "يارب صلي، وقصيدة "بنورك يارب"، وموال مبارك علينا.

فيما نظم قصر ثقافة بهاء طاهر فعاليات القافلة الرمضانية وتضمنت محاضرة بعنوان "ترسيخ الهوية المصرية لدي الشباب منذ الصغر" قدمها ضياء الدين أحمد محمد مسئول القصر، وتحدث عن دور الأسرة ودور المؤسسات التعليمية والإعلام، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة أشغال يدوية "تزين الكاسات" نفذتها إيمان محمود، وفى الختام قدم عرض فني لفرقة الأقصر الآلات الشعبية بقيادة الريس قرشي، حيث يأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.



قافلة ثقافية بأنشطة متنوعة لدعم أطفال وأهالى نجع علوان بالعديسات



قافلة ثقافية بأنشطة متنوعة لدعم أطفال وأهالى نجع علوان بالعديسات



قافلة ثقافية بأنشطة متنوعة لدعم أطفال وأهالى نجع علوان بالعديسات



قافلة ثقافية بأنشطة متنوعة لدعم أطفال وأهالى نجع علوان بالعديسات