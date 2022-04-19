اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:58 ص
أكرم القصاص
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قاضية أمريكية تلغى إلزامية الكمامات فى وسائل النقل العام

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 09:32 ص
قاضية أمريكية تلغى إلزامية الكمامات فى وسائل النقل العام بايدن
وكالات الأنباء

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ألغت قاضية أمريكية فدرالية، إلزامية وضع الكمامات فى المواصلات العامة، وهو أمر تفرضه إدارة الرئيس جو بايدن، ما دفع كبرى شركات الطيران لتطبيق القرار الجديد، حسبما نقلت "فرانس 24".

وقالت القاضية كاثرين كيمبال ميزيل من محكمة المنطقة الوسطى في فلوريدا إن فرض الكمامات يتجاوز السلطة القانونية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومددت المراكز مؤخرا قرار فرض الكمامات على متن الطائرات والقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل حتى الثالث من مايو في ظل ازدياد حالات الإصابة بكوفيد 19.

ودعت شركات طيران أمريكية وعدد من النواب الجمهوريين إلى إلغاء قرار إلزامية الكمامات الذي اتّخذته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الثالث من فبراير 2021، بعد مدة قصيرة من تولي بايدن السلطة.

وقال مسؤول في إدارة أمن المواصلات التي تشرف على أمن المطارات إنه في ضوء القرار، فإن الهيئة لن تطبّق التوجيهات "التي تفرض استخدام الكمامات في وسائل النقل العام ومراكز النقل في الوقت الحالي".

وبعد الإعلان عن القرار، تخلت شركة "يونايتد إيرلاينز" للطيران عن فرض الكمامات في الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية، بناء على القواعد المتبعة في كل وجهة.

وقالت الشركة في بيان "يعني ذلك أن موظفينا لم يعودوا ملزمين بوضع الكمامة ولم يعد عليهم تطبيق فرض وضع الكمامات على معظم المسافرين. سيكون بإمكانهم وضع الكمامات إذا اختاروا ذلك نظرا إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها توصي بشدة بوضعها في وسائل النقل العام".

 

 


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