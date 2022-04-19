فيديو.. الطيران الإسرائيلى يقصف أهدافا فى غزة وسماع انفجارات ضخمة

قالت وسائل إعلام فلسطينية في ساعة متأخرة، يوم الإثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا بموقع القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضافت أن دوي انفجارات ضخمة سمع فى المنطقة.
وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسة غارات بعدد من الصواريخ على موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
#فيديو آخر لاستهداف موقع للمقاومة غرب محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/SiQYMSa0aU— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 18, 2022
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو قالت إنها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت عددا من الصواريخ المضادة للطائرات أثناء إغارتها على مواقع المقاومة جنوب قطاع.
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