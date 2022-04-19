فودافون تكتتب فى زيادة رأس مال شركتى بى ومصارى لتصبح حصتها 10%

كتبت هبة السيد

اكتتبت شركة فودافون مصر، في زيادة رأس مال كلا من شركتى تى . بى .اى مصر لحلول وخدمات السداد (بيى) وشركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكترونى (مصارى) بالقيمة الإسمية بحصة تبلغ 9.99% من أسهم كل شركة.

وكانت شركة فودافون مصر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية المالكة لشركتى بى ومصارى للمدفوعات الإلكترونية، للاستحواذ عن طريق زيادة رأس المال كل من شركتى بى ومصارى بحصة تبلغ 20%، وذلك ضمن خطة فودافون مصر لزيادة استثماراتها فى السوق المصرية وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة لعملائها من الأفراد والشركات وذلك، بالإضافة إلى استثمارات فودافون مصر فى الشبكة لتحسين الخدمة، تعزز من دعم التحول الرقمى وتطبيق مفهوم الشمول المالى فى المجتمع المصرى.

وتعد شركتا "بى ومصارى" من أهم شركات قطاع المدفوعات الإلكترونية العاملة فى السوق المصرية منذ أكثر من عشر سنوات حيث يقدمان أكثر من 800 خدمة مدفوعات عن طريق اكثر من 110 آلاف نقطة بيع.

وتساهم الشركتان فى تنفيذ ونشر مبادرات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والبنك المركزى المصرى للتحول الرقمى والشمول المالى.