فطارك صحى فى رمضان.. فاصوليا خضراء وفراخ مشوية

نهير عبد النبى

يحرص "اليوم السابع" على تقديم وجبات صحية يوميا فى فطار وسحور رمضان، على أن تحتوى الوجبة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات كما تمده بالنشاط والطاقة.

ويقدم "اليوم السابع" اليوم وجبة غذائية متكاملة على فطار رمضان وهى فاصوليا خضراء وفراخ مشوية مع الأرز الأبيض.

وحسب ما ذكره موقع helthline فإن الفاصوليا الخضراء غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحتوى على فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ك، كما أنها تحتوى على الكثير من حمض الفوليك والألياف.

الفاصوليا الخضراء تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وتساعد على الهضم وتخفف من ألم البطن وعسر الهضم والتقلصات، وبالتالى فهى مفيدة فى فطار رمضان لتخفيف التقلصات والألم والحموضة.

كما تحتوى الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة، التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقائى من الأمراض والفيروسات، كما أنها تمد الجسم بالنشاط والطاقة.

كما تحتوى الفراخ المشوية على فيتامينات وعناصر غذائية وبروتينات تعمل على تقوية الجسم وتمده بالنشاط والطاقة وتحميه من الفيروسات والأمراض.