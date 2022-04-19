عمارات الصفوة ببورسعيد تغرق فى مياه الصرف.. والأهالى يناشدون المحافظ بالتدخل

بورسعيد: محمد فرج

رصد ت كاميرا "اليوم السابع" غرق عمارات "الصفوة" بحي الزهور ببورسعيد بمياه الصرف الصحي، وسط تراكم تلال القمامة ونفوق الحيوانات، حيث الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف وتساعد على انتشار الأمراض والأوبئة.



وقال سكان عمارات الصفوة لـ"اليوم السابع"، إن حياتهم تزداد معاناة يومية بسبب تجاهل القيادات التنفيذية لشكواهم المتمثلة فى غرق العمارات بمياه الصرف الصحي وتكاثر تلال القمامة والحيوانات النافقة، التي تهدد حياة السكان ومنهم المرضى وكبار السن.

ومن جانبهم، ناشد سكان "الصفوة" اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التدخل لإنقاذ العمارات من مياه الصرف الصحي التي غمرت الشوارع المحيطة بالعمارات ومحاسبة المقصرين.