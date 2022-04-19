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عامل يقضم "صباع" مديره بسبب توبيخه فى العمل داخل مطعم بالزمالك

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:59 م
عامل يقضم "صباع" مديره بسبب توبيخه فى العمل داخل مطعم بالزمالك قوة أمنية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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في واقعة غريبة أقدم عامل على "قضم صباع" مديره في العمل بمطعم في حي الزمالك بالقاهرة، بسبب توبيخه له في العمل أمام زملائه، وفر المتهم هاربا لتأمر نيابة قصر النيل بسرعة ضبطه وإحضاره.

 

البدابة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من المستشفى، بإصابة عامل بقطع في "عقلة الأصبع" وبترها، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتكاسله عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم أصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.

 


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