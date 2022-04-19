اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:30 م
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عاطل يقتل زوجته فى قرية أبو سلطان بالإسماعيلية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:11 م
عاطل يقتل زوجته فى قرية أبو سلطان بالإسماعيلية إسعاف -أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أقدم زوج عاطل على قتل زوجته لخلافات عائلية في قرية أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، ثم هرب لتكتشف بعد ذلك أسرة الزوجة مقتلها، بعد يومين من ارتكاب الجريمة.
 
وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجني عليها "مريم"، 27 عامًا، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكابه الواقعة وهرب، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وجاري معاينة الجثمان، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف لمكان الحادث لنقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة.
 
وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن الزوج مدمن للمخدرات ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته.

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