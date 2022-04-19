طقس 18 رمضان صيفى بعروس القنال والعظمى 29 بالإسماعيلية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس فى المحافظة، اليوم الثلاثاء، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم طقس صيفى حار، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 17 والعظمى إلى 29 درجة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس فى الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية،، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22

والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 15، وبورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23، ودمياط الصغرى 15 والعظمى 24، والزقازيق الصغرى 16 والعظمى 27، والإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 29، والسويس الصغرى 17 والعظمى 30، والعريش الصغرى 16 والعظمى 22 درجة

سطوع الشمس وطقس حار بالإسماعيلية



سيولة مرورية بالشوارع



سيولة مرورية بشوارع القنال