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طقس المنيا اليوم .. طقس ربيعى ورياح خفيفة محملة بالأتربة

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 12:26 م
طقس المنيا اليوم .. طقس ربيعى ورياح خفيفة محملة بالأتربة طقس - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع ،بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا  اليوم، وتشهد المحافظة طقس  ربيعى معتدل مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، ونشاط للرياح الخفيفة المحملة بالاتربة واختفاء للغيوم.

يأتى ذلك، استمرارا لحالة الطقس التى شهدتها المحافظة أمس الذى شهدت فيه المحافظة نشاطا  للرياح، وطقس غير مستقر بمختلف الأنحاء والمدن بالمحافظة.
 
وكلف  اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
 


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