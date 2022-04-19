ضبط 48 مخبزا لبيع خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 48 مخبزا بمراكز دمنهور وكوم حمادة والدلنجات وإيتاى البارود لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهرى.

كما تم ضبط 38 شيكارة من حصص الدقيق المدعم قبل بيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.