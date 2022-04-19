اليوم السابع
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صور.. حملة توعية لفريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك فى الأقصر

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 05:42 م
صور.. حملة توعية لفريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك فى الأقصر حملة للتوعية بعادات تناول الأدوية خلال شهر رمضان
الأقصر - أحمد مرعى

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نظم فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي حملة لتوعية المرضى في العيادات بالطريقة الصحيحة لتناول الأدوية في شهر رمضان بما يتناسب مع الصيام، تم من خلالها توعية عدد من مرضى الضغط والسكر والأمراض الأخرى بالطريقة الصحيحة لتناول الجرعات المختلفة للأدوية، وذلك لتجنب حدوث أي آثار جانبية أو مضاعفات لتناول هذه الأدوية مع الصيام.

وجاءت تلك الحملة لتوعية المرضي تحت شعار "صحتك أول اهتماماتنا"، حيث إنه لكون أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون لرعاية أكبر خاصة مع الصيام في رمضان، تقرر إطلاق مبادرة "أدويتك صح في رمضان" بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وذلك لتوعية المرضى بطريقة تناول الأدوية بشكل صحيح في رمضان.

وقد شارك في التوعية كل من الدكتورة سارة حسين رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة هاجر نصر صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة فاطمة علام صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة نهى حسين صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة زينب طلال صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة إيمان سمير صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة ميرا زكريا صيدلانية إكلينيكية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لأول مرة بمستشفى الكرنك الدولي نجح فريق قسم جراحة العظام في إجراء عملية لرد خلع في الترقوة ولوح الكتف، وذلك باستخدام تقنية منظار العظام الجراحي لمريض في الثلاثين من عمره.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفى، أنه حضر المريض إلى المستشفى وكان يعاني من ألم شديد وتورم في منطقة الكتف، مع عدم القدرة على تحريك مفصل الكتف بسهولة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود خلع بمفصل الترقوة ولوح الكتف A-C joint، وحاجة المريض لإجراء جراحة لرد الخلع.

ونجح فريق جراحة العظام في المستشفى في إجراء جراحة ناجحة تم من خلالها رد الخلع وإصلاح تمزق الأوتار والأربطة في منطقة الكتف باستخدام منظار العظام الجراحي وتم تثبيت لوح الكتف باستخدام خيط عالي المتانة Tightrope لتفادي تكرار خلع الكتف، والمريض الآن بحالة جيدة وتجرى متابعته بالعيادة.

فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك بالأقصر ينظمون حملة للتوعية (1)
فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك بالأقصر ينظمون حملة للتوعية (1)

 

فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك بالأقصر ينظمون حملة للتوعية (2)
فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك بالأقصر ينظمون حملة للتوعية (2)

 

فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك بالأقصر ينظمون حملة للتوعية (3)
فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك بالأقصر ينظمون حملة للتوعية (3)

 

فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك بالأقصر ينظمون حملة للتوعية (4)
فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك بالأقصر ينظمون حملة للتوعية (4)

 


الاقصر

مستشفى الكرنك الدولى

اخبار اليوم

توعية المرضى بعادات الأدوية فى رمضان

اخبار الاقصر

تناول الادوية فى رمضان

اخبار المحافظات

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