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صور.. إدارة البرلمان والتعليم المدني بالأقصر تنظم ندوات حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع"

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:19 م
صور.. إدارة البرلمان والتعليم المدني بالأقصر تنظم ندوات حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع" شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع"
الأقصر - أحمد مرعى

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نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ندوة عن "تعزيز دور المرأة في خدمة المجتمع والأسرة" داخل مركز شباب الزينية بحري التابع لإدارة شباب الزينية بقيادة محمد فتحي، وبحضور سامية حفني مسئول إدارة البرلمان بالمديرية، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في تمكين المرأة بكافة المستويات.

وتم تنظيم فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضه بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمع الحديث ودورها الفعال في نهضة المجتمع، والأدوار التي تمثلها المرأة كثيرة ومختلفة فتسعي الدولة لتمكين المرأة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً ورياضياً وفي شتي المجالات.

كما تم تنفيذ ندوة عن "الإنتماء والولاء" لدى الشباب داخل مركز شباب الضبعية بقيادة أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وقام بالمحاضرة الشيخ محمد أحمد عبيد من وزارة الأوقاف، حيث تم التأكيد على أن الوطن أغلي ما نملك ويمثل كل شيء لدينا، لذلك يجب علينا أن نقدم له كل غالي ونفيس وأن يكون الولاء والإنتماء للوطن، فيجب علينا ترجمة هذا الشعور علي أرض الواقع في خدمة الوطن والمجتمع.

ونفذت الندوة بمركز شباب الضبعية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وعلاء الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية، وصلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وفتحى خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده حسن مديرة إدارة خدمات الشباب، والكلاوتى محمد عمر منسق المشروع، وفاطمة مصطفى مشرفة النادى الثقافى.

شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (1)
شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (1)

 

شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (2)
شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (2)

 

شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (3)
شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (3)

 

شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (4)
شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (4)

 

شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (5)
شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوات حول تعزيز دور المرأة في المجتمع (5)

 


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