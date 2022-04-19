صحة الغربية: ضبط 3079 كجم أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى بكفر الزيات

الغربية - محمد طارق

شنت مديرية الشئون الصحية فى محافظة الغربية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة فى محافظة الغربية ، بالتنسيق مع مديرية التموين فى الغربية والأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 3079 كجم مصنعات واغذية مختلفة الأنواع بنطاق مركز كفر الزيات لتغيرهم فى الخواص الطبيعية ، وقد تم تحرير محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وسحب 18 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وإعدام 45 كيلو اغذيه ومشروبات مختلفه تالفه ومجنبه وغير صالحة للاستهلاك الادمى .

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ، ورفع درجة الإستعداد لتلقى البلاغات اليومية ومتابعة الإجراءات الوقائية على وجه السرعة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء .