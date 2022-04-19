شيخ الأزهر: لا يجوز للمسلم مس التوراة والإنجيل دون طهارة

كتب لؤى على

أكد فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى تصريحات مُجدَّدة بالتزامن مع تهنئته للبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة، نشرتها صحيفة صوت الأزهر، أنه لا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة.

وأضاف أن التضييق على غير المسلمين فى مأكلهم ومشربهم فى نهار رمضان بدعوى الصيام "سخف" لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد.

وتابع: لا محل ولا مجال أن يُطلق على المسيحيين أنهم أهل ذمة.. فهم مواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات.. والمواطنة تعبر عن روح الإسلام وفلسفته.

وشدد على أنه لا توجد فى القرآن أديان مختلِفة.. لكن توجد رسالات إلهية تعبر عن الدين الإلهى الواحد.

وتابع: لا يوجد فى القرآن ولا فى السنة النبوية ما يحرِّم بناء الكنائس.. وما يحدث من مضايقات عند بناء أى كنيسة هو ميراث عادات وتقاليد.. وبناء مسجد أمام كنيسة والعكس نوع من التضييق المنهى عنه.

واستطرد الإسلام يساوى بين الدفاع عن المساجد والدفاع عن الكنائس ومعابد اليهود بالقدر نفسه.

لافتا إلى أنه حدثت اختراقات للمجتمع المصرى مست المسلمين والمسيحيين.. ومن نتائج ذلك أن أصبح خطاب بعض المتشددين أسير مظهريات وشكليات فارغة من جوهر الإسلام الحقيقى.

واختتم تصريحاته: أقول للشباب: لسنا وحدنا فى هذا العالم.. والعلاقة بين الأمم والشعوب أساسها التعارف والتعاون وليس الصراع أو حمل الناس على الإسلام بالقوة أو الإساءة إلى أديانهم وعقائدهم.