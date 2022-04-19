شراكة جديدة بين فودافون مصر ومجموعة العربي لتقديم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية

وقعت شركة فودافون مصر، اتفاقية شراكة جديدة مع مجموعة شركات ومصانع العربي – رواد تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية في مصر والشرق الأوسط- لدعم منظومة التحول الرقمي بالمصانع وخطوط الإنتاج وتطوير التكنولوجيا المستخدمة.

تأتى تلك الشراكة تأكيدًا على استراتيجية فودافون مصر لدعم الشركات وقطاع الأعمال عن طريق إتاحة الحلول التكنولوجية التي تسهم في رفع كفاءة وتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة.

قام بالتوقيع المهندس/ مدحت العربي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ومصانع العربي، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، بحضور كلاً من محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال وأمجد نافع رئيس قسم الشركات، ونهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، والمهندس/ خالد محسن رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس/ إيهاب سليم رئيس قطاع التكنولوجيا بمجموعة شركات ومصانع العربي.

تلي التوقيع الذي تم في مقر الشركة والمصانع بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، زيارة للمصانع للتعرف أكثر على خطوط الانتاج وطرق التصنيع، واكتشاف أوجه التعاون المحتملة لرقمنه عملية التصنيع وتحقيق كفاءة أعلى من خلال حلول انترنت الأشياء.

كما تمت مناقشة خطط التوسع المستقبلية، وكيف لتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية أن تسهم في تطوير منظومة العمل في المصانع وتمكين فريق العربي من الحفاظ على مركز الريادة في مجال التصنيع والتسويق للأجهزة الإلكترونية والمنزلية.

من جانبه، أعرب محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر عن سعادته بهذا التعاون وبالخطوة الأولى من الشراكة قائلاً: " تعتبر هذه الشراكة واحدة من أهم الشراكات التي أبرمتها فودافون، مجموعة العربي صرح عظيم تمكن من تحقيق نجاحات ملهمة، ونأمل أن تمتد تلك الشراكة لتشمل تعاون مشترك يساهم في دعم الحكومة في دمج تكنولوجيا المعلومات في القطاعات الأخرى والوصول لأهداف رؤية مصر 2030 والتي لن تتحقق سوى بتكاتف المجهودات بين جميع القطاعات."

وأضاف محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال لشركة فودافون مصر، "أن فودافون مصر تعمل على تطوير استراتيجية تحول رقمي ضخمة لقطاع الأعمال، حيث اننا نهتم بشكل خاص بقطاعي الصناعة والتجارة، وذلك من خلال توفير أحدث خدمات الاتصال والحلول التكنولوجية الرقمية على أعلى مستوى، بهدف بناء أنظمة عمل متطورة وناجحة يُعتمد عليها في تحقيق أهداف الدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات."

ومن جانبه، أشار المهندس/ مدحت العربي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ومصانع العربي: "سعداء بتوقيع عقد شراكة مع فودافون، والتي تحظى بريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرتها وخدماتها الرقمية، ونثق أن تلك الشراكة ستعزز من استراتيجية العربي والتي تركز على التطور المستمر والاعتماد على انترنت الأشياء والتكنولوجيا المتطورة لتوفير منتجات وخدمات على مستوى عالمي."

جدير بالذكر أن "فودافون بيزنس" تقدم مجموعة كبيرة من الحلول الرقمية لقطاع الشركات والأعمال تسهم في دعم تحولهم الرقمي، وتوفير أنظمة إلكترونية ورقمية مصممة خصيصا لمساعدتهم في مواجهة العديد من التحديات في إدارة عملهم. ومن أبرزها الحلول الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء، التي تعد فودافون أفضل مقدمي هذه الحلول على مدار ٨ أعوام متتالية طبقا لتصنيف "جارتنر" لأبحاث والاستشارات العالمية.

كما تقدم "فودافون بيزنس" الدعم الكامل للشركات من أول بدأ من عملية التسجيل وصولاً إلى خطوات ما بعد التشغيل، بالإضافة إلى خدمات استشارية من خبراء لديهم خبرات متميزة وعلى دراية كاملة باحتياجات الشركات المختلفة.







