سنغافورة تطلق اسم رئيسة وزراء نيوزيلندا على زهرة "الأوركيد"

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ذكرت وزارة الخارجية النيوزيلندية، إن سنغافورة ستطلق اسم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على هجين جديد من زهرة "الأوركيد" خلال زيارتها الرسمية لسنغافورة، الأسبوع الجاري.

وأضافت الوزارة- وفقا لقناة "آسيا نيوز"- أن أرديرن بدأت زيارة إلى سنغافورة تستمر من اليوم الإثنين إلى الأربعاء في إطار مهمة تجارية، كما أنها ستحضر حفل ترحيب رسمي في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة سنغافورة اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تزور جاسيندا، رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، كما أنها ستلتقي برئيس الوزراء لي هسين لونج، الذي سيستضيف أيضًا على مأدبة غداء رسمية.

وتعتبر تلك هي أول مشاركة رسمية لجاسيندا إلى الخارج منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن يستخدم مندوبوها الرحلة لتوقيع شراكات ومذكرات تفاهم تعزز التعاون الثنائي والابتكار.

وقالت وزارة الخارجية إن زيارة أرديرن تؤكد العلاقات الممتازة بين سنغافورة ونيوزيلندا، والشراكة المعززة بين البلدين التي أقيمت خلال أول زيارة رسمية لرئيسة الوزراء النيوزيلندية إلى سنغافورة في عام 2019.