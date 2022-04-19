سكرتير عام محافظة كفر الشيخ يشارك في حفل إفطار المسنين الجماعي

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، المسنين والمسنات والأيتام، بناء على تكليف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإفطار الجماعي الذي نظمته إحدى الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك بحضور ياسر منير، عضو مجلس النواب، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وطارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، ، ولفيف من القيادات الاجتماعية ورجال الأعمال.



افطار جماعي للمسنات والايتاك بكفر الشيخ



الحضور في الافطار الجماعي للمسنين