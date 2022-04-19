اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أبريل 2022 08:12 م
أكرم القصاص
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روسيا تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع بالمسجد الأقصى وتدعو إلى ضبط النفس

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:53 م
روسيا تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع بالمسجد الأقصى وتدعو إلى ضبط النفس المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعربت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد إزاء المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي يشهدها محيط المسجد الأقصى، داعية الجانبين إلى ضبط النفس. 

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "تعرب موسكو عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا سيما في البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك مجمع المسجد الأقصى".

وأضافت في بيانها "ما يثير القلق بشكل خاص هو حدوث اشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفة "ندعو الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس والنبذ ​​الفوري لأي عمل من أعمال العدوان والاستفزاز ، بما في ذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وحصار المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ، وكذلك الإجراءات التي تقوض الوضع القائم".

كما دعت الخارجية الروسية إلى "ضمان حرية الدين لممثلي جميع الأديان ووصولهم إلى المزارات الدينية".

 


المسجد الأقصى

روسيا

فلسطين

اسرائيل

القدس

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